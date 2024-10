Josias: Discurso de Lula no Brics lança fritura à distância de Maduro

Em seu discurso por vídeo na cúpula do Brics, Lula reforçou o questionamento ao governo de Nicolás Maduro e possíveis entraves à entrada da Venezuela no bloco econômico, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (23).

Embora a participação da Venezuela no Brics seja vista com simpatia por alguns membros, Lula sinaliza que será contrário à entrada do país vizinho no bloco. O Brasil insiste para que todas as decisões do grupo sejam tomadas em consenso.