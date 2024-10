Profissionais de transporte e comerciantes protestam contra extorsões no Peru

Quadrilhas do crime organizado cobram até 50.000 sóis (aproximadamente R$ 77.000) por mês das empresas de transporte. Quando elas se recusam, atacam os veículos a tiros, inclusive com passageiros a bordo.

Este ano foram registrados 14 ataques e três motoristas assassinados.

Segundo a polícia, entre janeiro e setembro houve no Peru 14.220 denúncias de extorsão. Em todo o ano de 2023, foram reportadas 22.294 denúncias.

Entre as regiões com mais denúncias de extorsão estão Lima, com 5.708, e La Libertad, com 3.469.

