Israel diz ter provas de ligação de jornalistas de TV com Hamas e Hezbollah

Ministro do Meio Ambiente de Beirute, Nasser Yassin, diz que pelo menos 9.535 se feriram nas ofensivas realizadas por Israel na nação. Além disso, três hospitais no país, incluindo um nos subúrbios de Beirute, anunciaram que vão fechar as portas em virtude das recentes ofensivas.

Israel transferiu a maior parte das operações para a frente libanesa há um mês. O objetivo é afastar o Hezbollah das zonas fronteiriças e permitir o retorno de cerca de 60 mil israelenses que tiveram que abandonar as suas casas no norte de Israel, devido ao lançamento de foguetes do grupo xiita.

As Forças de Defesa de Israel já mataram pelo menos 14 líderes do Hamas e do Hezbollah desde 7 de outubro de 2023, quando o movimento armado palestino atacou os israelenses e deflagrou o mais recente conflito entre os grupos.

Hezbollah anunciou que vai passar para uma nova "fase de escalada" em sua guerra contra Israel. Em comunicado, o movimento xiita libanês informou que, "pela primeira vez", vai usar mísseis balísticos com alto poder de mira, o que deve ficar mais claro nos próximos dias.