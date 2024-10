Sergio Pérez diz que continuará na Red Bull e espera grande final de temporada

"Foi um ano complicado com um carro no qual você não tem confiança e cada vez tem problemas diferentes, mas desistir nunca é uma opção, continuo na melhor equipe do mundo".

Na entrevista, Pérez advertiu que "tudo pode acontecer" no GP do México e mostrou o capacete que vai usar na corrida, com uma pintura inspirada na lita livre, esporte muito popular no país e do qual é fã.

