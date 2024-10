Blinken chega ao Catar para discutir mediação na guerra de Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou nesta quinta-feira (24) em Doha para discutir com o Catar a questão da guerra na Faixa de Gaza, com o objetivo de evitar uma escalada regional.

Antes de visitar Doha, Blinken passou por Israel e pela Arábia Saudita para tentar reduzir as tensões no Oriente Médio. Estados Unidos, Catar e Egito atuam como mediadores no conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza.

