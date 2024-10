Polícia faz operação no hotel de Buenos Aires em que Liam Payne morreu

A polícia argentina fez uma operação de busca na quarta-feira (23) no hotel de Buenos Aires onde o músico britânico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu há uma semana, aos 31 anos, após cair de um quarto no terceiro andar.

Agentes das divisões de investigações especiais e tecnológicas foram enviados ao hotel CasaSur "para uma operação de busca ordenada pelo Ministério Público (...) para apreensão de elementos de interesse para a investigação", afirmou uma fonte policial que pediu para não ser identificada.

O procedimento aconteceu um dia após o MP argentino ter recebido o pai do músico, Geoff Payne, e informado que os resultados dos exames toxicológicos realizados no seu filho não haviam sido divulgados pela instituição.