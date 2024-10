'Pesei 47 kg e meus pais choraram ao me ver': ele expõe jornada com drogas

Ela proporciona tudo o que se quer. Anestesia sentimentos negativos e te causa uma sensação de poder e bem-estar. Mas é uma falsa sensação, porque dura um tempo e quando acaba você fica no chão.

Marcos Sato

Durante todo o período em que esteve nos Estados Unidos, Sato nunca fez uma chamada de vídeo com os pais.

"Não tinha coragem de mostrar minha aparência. Quando apareci no Brasil e eles foram me buscar, a primeira reação deles foi chorar. Choraram quando me viram. Eu estava pesando 47 quilos, tenho 1,71 metro."

Mesmo após voltar para o Brasil, ele não conseguiu pedir ajuda de cara. Certa vez, teve um "choque de realidade". Em uma semana, perdeu sete quilos.

Acabei em um motel, sozinho, me olhei no espelho quando estava passando o efeito da substância, já não tinha mais nada e falei: 'Isso não está acontecendo comigo de novo, né?'. Aí eu consegui me ver.

Marcos Sato

Ele conta que usava tanto que ficava "em estado de paranoia". "Não conseguia me comunicar com as pessoas direito de tanta alucinação, muitos dias acordado, privação de sono. Tudo isso causa um problemão no cérebro, você não é funcional."