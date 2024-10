Taxa de natalidade despenca na Alemanha, sobretudo no Leste - Em 2022 e 2023 quase 80 mil crianças nasceram a menos que o esperado, apontam pesquisadores. Número de nascimentos no ano passado foi 13% menor que em 2021. No Leste do país, queda foi de 17,5%.O Instituto de Pesquisas Econômicas (Ifo) afirmou em um novo relatório divulgado nesta quarta-feira (23/10) que a Alemanha está registrando um declínio acentuado na taxa de natalidade, com os estados federais no Leste do país sendo os mais afetados.

Os pesquisadores do think tank econômico sediado em Munique citaram uma série de razões por trás do declínio da taxa de natalidade, incluindo a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia.

Além disso, a alta inflação fez com que "as famílias jovens adiassem o nascimento de filhos por enquanto", disse o pesquisador Joachim Ragnitz.