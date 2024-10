Tráfico sexual e droga no pênis: entenda caso de ex-CEO da Abercrombie

Metade dos homens ouvidos pela BBC disse que foram enganados. Eles contam que não foram avisados de que sexo faria parte dos encontros. A outra metade disse ter consciência de que os eventos seriam sexuais, mas que não sabiam dizer exatamente o que seria esperado deles. Todos foram pagos após os atos.

Jacobson não era o único recrutador, segundo os jovens ouvidos pela BBC. Outros funcionários recebiam de Jacobson entre US$ 500 e US$ 1.000 por uma indicação de um candidato. Todos os funcionários de Jeffries e Smith mencionaram aos jovens oportunidades de trabalhar como modelo para a Abercrombie.

Festas contavam com um funcionário responsável pela depilação. Segundo as denúncias, alguns jovens eram obrigados a ser depilados pelo profissional, uma experiência descrita como "desumanizante".

Jim [Jacobson] deixou claro para mim que, a não ser que eu deixasse ele fazer sexo oral em mim, eu não teria uma reunião com a Abercrombie & Fitch ou Mike Jeffries. Era como se ele estivesse vendendo fama e o preço era submissão. David Bradberry, uma das vítimas, à BBC

O modelo relatou que chegou a ir a uma festa na mansão do ex-CEO nos Hamptons e lá fez sexo com ele. No entanto, David disse à rede britânica que a localização "isolada" da casa e a presença de uma equipe pessoal de funcionários de Jeffries, todos vestindo uniformes da Abercrombie e supervisionando os eventos, inclusive no quarto, fizeram com que "ele não se sentisse seguro para dizer não" ou "não me sinto confortável com isso".

Casal obrigava candidatos a modelos a realizarem atos sexuais uns nos outros também. Segundo relato do modelo Barrett Pall, havia pressão para performance em grupo. "Essa experiência, acho que ela me quebrou. Acho que isso roubou qualquer resquício de inocência que eu ainda tinha. Me bagunçou mentalmente. Mas com a linguagem que hoje tenho, posso sentar aqui e dizer para você que se aproveitaram de mim", descreveu à BBC.