Prêmio Sakharov de 2024 vai para González e Corina Machado

A coligação decidiu então candidatar González, diplomata de carreira e que é considerado pelo Parlamento da UE como o vencedor das eleições de 28 de julho.

O CNE apontou a vitória de Maduro com 51,95% dos votos, contra 43,18% do opositor, mas ignorou pressões da comunidade internacional para divulgar as atas de votação que comprovariam o resultado. Já a PUD reivindica o triunfo do diplomata por um placar de 67,08% a 30,46%. A controvérsia provocou uma onda de protestos contra o regime na Venezuela, reprimidos com força pela polícia. Alvo de um mandado de prisão por crimes como usurpação, desobediência e formação de quadrilha, González se exilou na Espanha, enquanto Corina Machado não aparece em público há várias semanas, mas nega ter fugido do país.

Entregue pela primeira vez em 1988, para Nelson Mandela e Anatoly Marchenko, o Prêmio Sakharov leva o nome do dissidente soviético Andrei Sakharov. A ideia é reconhecer indivíduos, grupos e organizações que contribuem para a defesa dos direitos humanos no mundo.

Essa é a segunda vez que a UE premia a oposição ao chavismo na Venezuela; a primeira foi em 2017 e homenageou prisioneiros políticos listados pela ONG Foro Penal Venezolano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.