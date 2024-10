Ucrânia afirma que Rússia mobilizou soldados norte-coreanos na região de Kursk

A Ucrânia afirmou, nesta quinta-feira (24), que a Rússia mobilizou soldados norte-coreanos na região russa de Kursk, parcialmente controlada por forças ucranianas.

"As primeiras unidades do Exército norte-coreano, treinadas no leste da Rússia, já chegaram à zona de combate", indicou a Inteligência Militar Ucraniana (GUR) em um comunicado.

"Em 23 de outubro de 2024 sua aparição foi registrada na região de Kursk", acrescentou.