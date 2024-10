Inglaterra: Mulher grávida morre ao cair de 27 metros e bebê sobrevive

Uma mulher grávida morreu após cair de uma altura de 27 metros na cidade de Leeds, na Inglaterra, na última terça-feira (22). A bebê sobreviveu e está internada.

O que aconteceu

Emma Atkinson estava na fase final da gravidez, segundo a BBC. A vítima estava no prédio Shakespeare Towers, no bairro de Burmantofts, quando sofreu a queda de 27 metros. As autoridades apuram o caso, e acreditam que não haja "circunstâncias suspeitas" relacionadas à morte.

A bebê, chamada Posie, foi levada ao hospital e nasceu cinco semanas antes do previsto. A Polícia de West Yorkshire informou que ela está recebendo "cuidados intensivos". Demi Atkison, irmã mais velha, escreveu que a bebê estava lutando pela vida e "é o último pedaço da nossa mãe".