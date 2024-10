Lula volta ao Planalto amanhã, mas decide não ir a SP para ato com Boulos

O presidente Lula (PT) volta a eventos no Palácio do Planalto nesta sexta (25), mas decidiu não ir a São Paulo neste final de semana.

O que aconteceu

Lula se recupera de um acidente, após ter sofrido uma queda no banheiro e batido a nuca no último sábado (19). Ele está despachando do Palácio da Alvorada e deve ir ao Planalto amanhã para a cerimônia que sela o acordo de indenização das vítimas de Mariana (MG).

Segundo o Planalto, ele não vai a São Paulo por opção. Era esperado que Lula fosse ao estado para votar, em São Bernardo do Campo (SP), e para participar mais uma vez do último comício do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital, no sábado (26).