FMI pede que se evite o 'círculo vicioso de baixo crescimento' na América Latina

No seu relatório anual para a região, divulgado nesta sexta-feira durante as reuniões do FMI e do Banco Mundial em Washington, a organização financeira internacional prevê um crescimento econômico de 2,1% em 2024 e de 2,5% em 2025.

Por país, o fundo prevê uma expansão para Brasil de 3%, México 1,5%, Bolívia 1,6%, Colômbia 1,6%, Equador 0,3%, Chile 2,5%, Paraguai 3,8%, Peru 3%, Uruguai 3,2%, Venezuela 3%, Costa Rica 4%, El Salvador 3%, Guatemala 3,5%, Honduras 3,6%, Nicarágua 4%, Panamá 2,5% e República Dominicana 5,1%.

A economia da Argentina, que deverá pagar um empréstimo de 44 bilhões de dólares (251 bilhões de reais) com o Fundo, contrairá 3,5%.

Os países do Caribe dependentes do turismo progredirão 2,8% e os países não dependentes 16,5%.

- Inflação -

A inflação caiu consideravelmente e está próxima da meta.