Esquerda lava roupa suja por votos de evangélicos e da periferia em Boulos

"Está confuso o relacionamento. O PT apresenta a carteira de trabalho a esse grupo [de empreendedores individuais], e eles não querem. Querem a regulação da atividade deles, e não temos ainda proposta pra apresentar", ela afirma.

"Ninguém tem, nem a direita, mas precisamos construir."

Depois da Lava Jato, a prisão de Lula e a ascensão da extrema direita, Marília Campos observou uma inversão no prestígio da esquerda e da direita no país.

"Quando fui candidata pela primeira vez [em 1996], bastava eu me identificar como do PT e saía com 30%. Era a candidata da esperança, da mudança, do PT. Hoje para ser candidata da esquerda precisa ser mais que isso", compara.

Do outro lado, a situação se inverteu. "Basta você dizer que é candidato da direita e já sai com percentual grande", ela nota.

"Em função de certo pessimismo conjuntural, ou enfraquecimento da esperança, as pessoas se apegam à fé, à moral. De repente ser a favor ou contra a liberação das drogas é mais importante do que qualquer política econômica. De repente defender arma para todos é mais importante do que qualquer política de combate à fome", diz a prefeita.