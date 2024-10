Assim como em 2020, campanha de desinformação toma conta das eleições nos EUA

Das dezenas de milhões de votos emitidos em 2020 e durante as eleições de meio de mandato de 2022, apenas algumas poucas foram condenadas por fraude, segundo uma base de dados mantida pela conservadora Heritage Foundation.

Estudos compilados pelo Centro Brennan para a Justiça, que revisou casos de fraude anteriores a 2020, também afirmam que as irregularidades são raras.

Quem comete esses crimes enfrenta duras penalidades, como multas de milhares de dólares ou até penas de prisão.

"Com todos os olhares voltados para as eleições nesses dias, a ideia de que haveria uma fraude eleitoral generalizada é um pouco ridícula", disse Charles Stewart, diretor do Laboratório Eleitoral do Instituto Tecnológico de Massachusetts.

- Proteger o voto -

Todos os estados implementaram medidas de segurança para cada etapa do processo de votação.