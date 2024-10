Audi planeja encerrar sua produção de carros elétricos em Bruxelas em fevereiro

A Audi planeja deixar de produzir carros elétricos em sua fábrica em Bruxelas no final de fevereiro, anunciaram a fabricante de automóveis e representantes sindicais nesta terça-feira (29).

"A Audi Bruxelas confirmou que a partir de 28 de fevereiro de 2025 encerrará a produção do modelo atual e, portanto, finalizarão as atividades", disse à AFP Ludovic Pineur, do sindicato belga CNE.

A Audi, que faz parte do grupo Volkswagen, já havia adiantado sua intenção de encerrar a produção do modelo Q8 e-tron de alto padrão em sua fábrica de Forest, ao sul da capital belga, no início deste ano, mas sem definir uma data.