Rússia afirma ter realizado novos exercícios militares nucleares supervisionados por Putin

A Rússia afirmou nesta terça-feira (29) ter realizado novos exercícios militares nucleares, sob a supervisão do presidente Vladimir Putin, que recentemente mencionou a possibilidade de utilização destas armas no contexto do conflito na Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo afirmou num comunicado que "cumpriu integralmente" os objetivos definidos durante as manobras que incluíram "lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro" e reuniram forças de "dissuasão estratégica terrestre, naval e aérea".

"Todos os mísseis atingiram seus alvos", celebrou o ministério.