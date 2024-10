Naim Qassem, da sombra de Nasrallah à liderança do Hezbollah

Menos carismático que Nasrallah, Qassem prefere discursos sóbrios e lidos em árabe clássico, ao contrário do antigo líder do movimento, que costumava se expressar diante das câmeras com frases acaloradas e em dialeto libanês, às vezes com toques de ironia.

Em meados de outubro, enquanto as bombas de Israel caíam sem trégua nos redutos do Hezbollah, matando centenas de pessoas, Qassem se dirigiu aos israelenses.

"A solução" que permitiria que os habitantes do norte de Israel, deslocados pelos disparos do Hezbollah há um ano, retornassem para suas casas é "um cessar-fogo", declarou, ameaçando, caso contrário, bombardear Israel "em todas as partes".

