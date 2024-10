Cerrado renasce após as queimadas no Brasil, mas há limites

- "Resiliência" -

Um mês após os incêndios, e com as primeiras chuvas, gramíneas e pequenas plantas surgem ao lado de troncos mortos, e árvores com troncos chamuscados renascem com novas folhas nesta reserva de mais de 40 mil hectares.

"Mesmo que nós não tivéssemos chuva, a gente veria alguma resiliência, alguma regeneração do Cerrado acontecendo", observa Pellizzaro, bióloga e ecóloga.

"Eu me admirei com a capacidade de regeneração", diz Priscila Erthal Risi, uma voluntária de 48 anos que participa do plantio de plantas nativas, uma iniciativa do ICMBio para contribuir com a recuperação do Parque Nacional.

"A gente acaba encontrando espécies que estão lutando para se restaurarem e outros tipos de plantas que vão precisar de um suporte, de um apoio, de um manejo, de uma semeadura", afirma esta professora de paisagismo, que espalha sementes de gramíneas como capim-rabo-de-burro e capim-rabo-de-raposa e de árvores como o tingui.

- Desafiar os limites -

A Polícia Federal investiga o incêndio no Parque Nacional de Brasília. Como a imensa maioria dos focos no país, as suspeitas indicam que os incêndios têm origem criminosa, especialmente para abrir espaço para pastagem de gado ou agricultura.