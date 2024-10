Defesa Civil diz que telhado de shopping que pegou fogo no Brás desabou

O incêndio foi controlado por volta das 12h55. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais possibilidade de se propagar para as edificações vizinhas. "Estamos combatendo os focos de incêndio no interior da edificação", afirmou o capitão Maykon Cristo, responsável pela operação.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Fogo teria começado em loja infantil no térreo do shopping, contaram funcionários do local ao UOL. Os bombeiros ainda não confirmaram o motivo do incêndio.

Devido à fumaça no local, três pessoas precisaram de atendimento médico. O local estava com o laudo do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto. A informação é do capitão Maykon Cristo. Segundo a Defesa Civil, um outro documento, o certificado de segurança do shopping, foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

Moradores evacuados e ruas fechadas

Moradores de um prédio ao lado do imóvel foram orientados a deixar suas casas. Comerciantes de imóveis vizinhos ao Shopping 25 estão retirando suas mercadorias do local. As chamas não atingiram os prédios ao lado do shopping.