Exército israelense diz que matou o número 2 da força de elite do Hezbollah

Israel diz que Hezbollah tinha plano para invadir o país. "Mustafa Ahmad Shahadi preparou inúmeros ataques terroristas contra o Estado de Israel", diz o comunicado, assegurando que a força de elite do grupo terrorista tinha "o objetivo de se infiltrar no território israelense e ocupar áreas perto da fronteira norte" de Israel.

Hezbollah diz que atacou norte de Israel; Líbano reporta 11 mortos em vilarejo no leste

O Hezbollah afirmou que lançou drones e foguetes simultaneamente contra três posições militares no norte de Israel. Ataque teria sido nesta quarta-feira (30), quando combatentes "realizaram um ataque complexo com foguetes avançados e um esquadrão de drones" contra uma base militar a leste de Hadera, pontos de reunião de soldados ao sul de Haifa e uma base militar ao norte da cidade de Acre.

Grupo diz ainda ter driblado o sistema de defesa antiaérea israelense. O governo de Israel não comentou o caso. Ele afirmou que "o inimigo" não conseguiu interceptar esses foguetes e drones.

O Ministério da Saúde libanês disse contabilizar 11 mortos e 15 feridos em ataque no leste do país. Segundo o órgão, bombardeios israelenses atingiram um vilarejo no Vale do Bekaa.

"Os sucessivos bombardeios do inimigo israelense na localidade de Sohmor, no oeste do Bekaa (...) deixaram 11 mártires e 15 feridos", declarou o ministério em um comunicado.