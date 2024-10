COP16: Chefe da ONU pede que mundo 'faça as pazes' para salvar a natureza

"Precisamos da paz com a natureza e da paz entre nós", destacou Guterres, a dois dias do fim das negociações, realizadas sob o calor tropical da região do Pacífico na Colômbia.

Guterres reiterou seus apelos por uma "paz justa" na Ucrânia, um cessar-fogo imediato em Gaza com ajuda humanitária "massiva" para a população e a libertação de todos os reféns em poder do Hamas desde seu ataque a Israel, ocorrido há mais de um ano.

O chefe da ONU enfatizou ainda a necessidade de uma paz no Líbano "que respeite a soberania libanesa, a integridade territorial libanesa e prepare o caminho para uma solução política", assim como a "paz no Sudão, onde há uma enorme tragédia".

Também citou o conflito armado colombiano que há seis décadas sangra o país e aplaudiu o esforço "louvável" do governo de esquerda de Gustavo Petro para alcançar a paz com as guerrilhas.

Guterres se reuniu com cinco presidentes e dezenas de ministros em uma "série de sessões de alto nível", visando impulsionar a maior cúpula da ONU sobre biodiversidade, que começou em 21 de outubro.

A 16ª Conferência das Partes (COP16) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU deve avançar na criação de mecanismos de monitoramento e financiamento para atingir os 23 objetivos acordados no Canadá há dois anos para conter a catástrofe.