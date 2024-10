Desinformação eleitoral nos EUA colide com uma comunidade latina cética

Na última pesquisa da fundação Digital Institute of the Americas (DDIA), publicada em outubro, 66% dos entrevistados latinos expressaram "incerteza" ou rejeitaram as desinformações que lhes foram apresentadas, em comparação aos 62% em abril.

"Não é verdade que os latinos sejam mais suscetíveis à desinformação" que a população média, corrobora Roberta Braga, diretora da DDIA.

A analista relacionou este ceticismo ao surgimento de novas organizações de checagem de fatos e recursos investidos em educar e incentivar a participação eleitoral do segundo maior grupo étnico dos Estados Unidos.

Castañeda argumentou, por sua vez, que a barreira linguística diminui a força da desinformação, visto que ao ser traduzida do inglês para o espanhol, as afirmações enganosas "perdem o sentido". No entanto, a transferência das mesmas para o espanhol "é preocupante", afirmou.

Embora sejam capazes de identificá-la, a comunidade ainda enfrenta uma escassez de mensageiros credíveis, diz Randy Abreu, conselheiro político da organização sem fins lucrativos National Hispanic Media Coalition (NHMC).

- Narrativas predominantes -

A economia é o tema mais preocupante para esta população, de acordo uma recente pesquisa publicada pela organização de direitos civis UnidosUS. E os desinformadores estão se aproveitando deste temor para difundir narrativas falsas ou enganosas.