Economia da zona do euro registra crescimento acima das expectativas no 3º trimestre

Ele acrescentou, no entanto, que "a força da economia da zona do euro também não deve ser superestimada com base na leitura de crescimento melhor do que o esperado".

Franziska Palmas, economista da Capital Economics, afirmou que, "olhando para o futuro, o crescimento do PIB na zona do euro deve desacelerar no quarto trimestre".

O crescimento do PIB da Eurozona no terceiro trimestre foi mais forte do que o esperado, observa, embora destaque, ao mesmo tempo, que "os primeiros indícios são de que a inflação será um pouco superior que o previsto em outubro".

Por isso, ela insistiu que, apesar do crescimento do PIB no terceiro trimestre, "as perspectivas são negativas".

As atenções se voltam agora para os dados da inflação de outubro na zona do euro: os analistas esperam um leve aumento.

A Eurostat anunciou um índice de inflação em setembro de 1,7% em termos anuais no bloco.