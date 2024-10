Microplásticos, ameaça onipresente para a saúde humana

Todos os dias, os humanos as ingerem por inalação ou por contato com a pele.

"O homem de 2024 contém plástico em praticamente todos os órgãos de seu corpo (...) e provavelmente será ainda pior para as crianças nascidas em 2040", afirmou Fabienne Lagarde, pesquisadora do Instituto de Moléculas e Materiais de Le Mans, na França, durante uma audiência recente com legisladores franceses.

Nos últimos anos, os cientistas encontraram plástico nos pulmões, coração, fígado, rins e também na placenta e no sangue.

Além disso, diversos estudos apontam a correlação entre os microplásticos - inclusive os nano plásticos, 1.000 vezes menores - e problemas de saúde.

Entre os mais recentes, um publicado em março no New England Journal of Medicine, que demonstra uma associação entre o acúmulo dessas partículas nos vasos sanguíneos e um maior risco de infarto e de morte entre determinadas pessoas com arteriosclerose.

- Desconhecidos e perigosos -

"As pesquisas sobre os microplásticos se multiplicam e identificam efeitos muito preocupantes para a saúde. Uma recente meta-análise de 2.000 estudos animais demonstrou que os microplásticos parecem afetar a fertilidade, estar ligados a uma maior risco de câncer ou afetar a saúde respiratória", explicou à AFP a professora Tracey Woodruff, da Universidade da Califórnia.