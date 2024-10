Política de 'esterilização forçada' do Peru violou os direitos das mulheres, diz ONU

A política de esterilização forçada do Peru durante a década de 1990 constituiu violência e discriminação de gênero, especialmente contra mulheres indígenas e de baixa renda, disse um comitê da ONU nesta quarta-feira (30).

A esterilização forçada fazia parte de um programa de planejamento familiar implementado pelo então presidente do Peru, Alberto Fujimori, durante os últimos quatro anos do seu mandato, que terminou em 2000, após uma década no poder.

O Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher observou que centenas de milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram afetadas, e alertou que "a esterilização forçada de forma generalizada ou sistemática pode constituir um crime contra a humanidade".