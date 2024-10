Venezuela chama embaixador no Brasil para consultas após veto no Brics

Em seu comunicado, a Chancelaria venezuelana reforçou, ainda, o "mais firme repúdio às declarações intervencionistas e grosseiras de porta-vozes autorizados pelo governo brasileiro", com ênfase em Amorim, a quem chamou de "um mensageiro do imperialismo norte-americano", que "tem se dedicado de maneira impertinente a emitir juízos de valor sobre processos que correspondem apenas aos venezuelanos".

Na terça-feira, Amorim já havia dito que a Venezuela estava reagindo de forma "desproporcional" ao veto à sua entrada no Brics, o qual também integram Rússia, Índia, África do Sul, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

Maduro pediu a Lula - um antigo aliado desde os tempos de seu antecessor, Hugo Chávez - que se pronunciasse sobre o veto.

Lula, por sua vez, tem se distanciado de Caracas, e chegou a tachar o governo de Maduro de "regime muito desagradável" com "viés autoritário".

O chefe do Parlamento venezuelano, o poderoso líder chavista Jorge Rodríguez, antecipou que vai pedir em plenário a declaração de Amorim como "persona non grata" após acusá-lo de "intromissão" e de servir aos Estados Unidos no questionamento internacional às últimas eleições.

"O senhor se comportou de maneira avessa, mais como um interlocutor do governo dos Estados Unidos do que no papel supostamente atribuído pelo presidente Lula", escreveu Rodríguez em um comunicado divulgado pouco antes da nota da Chancelaria. "Por isso, sua intromissão nos assuntos que só competem a nós, daí sua posição absolutamente prostrada aos desígnios do império agressor".