Wall Street fecha em baixa e digere novos resultados trimestrais

A economia americana teve um crescimento sólido de 2,8% ao ano no terceiro trimestre, mas ficou aquém das expectativas do mercado.

No período de julho a setembro, a maior economia do mundo cresceu impulsionada pelo consumo e pelo gasto público. A expansão de 2,8% foi inferior aos 3% ao ano do segundo trimestre, de acordo com a estimativa preliminar do Departamento de Comércio.

Os analistas esperavam exatamente um crescimento de 3% no PIB, segundo o consenso reunido pela Briefing.com.

Além disso, a contratação no setor privado dos Estados Unidos superou as previsões em outubro, ficando significativamente acima do mês anterior, conforme dados publicados nesta quarta pela firma ADP.

O número de novas contratações foi de 233 mil este mês, enquanto os analistas previam 113 mil, segundo o consenso da Market Watch.

Esses dados "indicam níveis de atividade econômica bastante sólidos", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.