Alemanha fecha consulados iranianos após execução de cidadão alemão de origem iraniana

A Alemanha vai fechar os três consulados iranianos em seu território, em resposta à execução na República Islâmica do dissidente Jamshid Sharmahd, um alemão de origem iraniana, anunciou nesta quinta-feira a ministra das Relações Exteriores.

"Deixamos claro a Teerã que a execução de um cidadão alemão terá graves consequências", declarou Annalena Baerbock ao anunciar o fechamento dos consulados em Frankfurt, Munique e Hamburgo.

"O fato deste assassinato ter ocorrido à luz dos acontecimentos recentes no Oriente Médio demonstra que o regime ditatorial e injusto [no Irã] não age de acordo com a lógica diplomática normal", acrescentou.