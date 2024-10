Por que as inundações na Espanha deixaram tantos mortos?

A maior parte da chuva caiu no final da tarde de terça-feira, em um momento em que muitos moradores estavam fora de casa.

Muitas pessoas morreram em seus veículos, presas na água que subia a caminho de casa ou andando na rua depois de tentar subir em árvores ou postes de luz.

Uma situação que poderia ter sido evitada se as autoridades tivessem avisado as pessoas a tempo de permanecerem em suas casas ou em locais seguros, de acordo com Hannah Cloke, professora de hidrologia da Universidade de Reading, no Reino Unido.

- Falta de reação das autoridades

A Aemet emitiu na manhã de terça-feira um alerta vermelho para a Comunidade Valenciana, pedindo "grande precaução" ante um perigo "extremo".

Mas o Serviço de Proteção Civil enviou uma mensagem de alerta telefônica somente depois das 20h, pedindo aos vizinhos que se resguardassem.