Presidente chinês defende política econômica mais 'proativa' em 2025

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta terça-feira (31) a adoção de uma política macroeconômica mais "proativa" em 2025, segundo veículos de comunicação oficiais, enquanto o governo tenta frear a desaceleração da segunda maior economia do mundo.

"Devemos criar políticas macroeconômicas mais proativas e eficazes", declarou o líder durante um evento de fim de ano do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, de acordo com a emissora estatal CCTV.

A economia chinesa enfrenta uma deflação provocada por uma grave crise imobiliária e por níveis de consumo abaixo dos registrados antes da pandemia.