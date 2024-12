Lula faz tomografia de controle em Brasília e tem 'melhora importante'

Lula foi submetido a cirurgia na madrugada do dia 10 de dezembro para drenar uma hemorragia intracraniana. Chamada de trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. O procedimento, realizado no Sírio-Libanês em São Paulo, durou cerca de duas horas, segundo a equipe médica, e não houve uma "abertura importante do crânio".

O sangramento é consequência do acidente doméstico sofrido pelo presidente em 19 de outubro. O petista bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

Lula começou a se queixar de dores na cabeça no dia 9 de dezembro. Após encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Alguns dias depois, o petista passou por uma complementação cirúrgica. O objetivo era bloquear o fluxo de sangue no cérebro para evitar futuros sangramentos, segundo Kalil. O presidente recebeu alta no dia 15 de dezembro.

Presidente explicou como caiu no banheiro após cortar unhas. "Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado minha unha. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo, meu bumbum não levitou, eu cai e bati com a cabeça na hidromassagem", disse ao receber alta.

Lula retornou a Brasília no dia 19 de dezembro, após a realização de exames. Na ocasião, o médico Roberto Kalil disse que "o hematoma não existe mais" e que o presidente estava autorizado a retornar ao trabalho. Havia previsão para realização de novos exames em Brasília após prazo de dez dias.