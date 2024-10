Reino Unido reluta em pagar compensações financeiras a ex-colônias

"Há uma consciência real da questão no Reino Unido, ao contrário de outros países, como França e Espanha", diz Sascha Auerbach.

A Igreja da Inglaterra emitiu um pedido oficial de desculpas em 2020 e o National Trust, uma instituição britânica criada para proteger o patrimônio monumental do Reino Unido, publicou um relatório em 2020 expondo as ligações entre as propriedades que administra e o colonialismo.

