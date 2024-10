Tsitsipas vence Cerúndolo e vai às quartas do Masters 1000 de Paris

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 11 do mundo, venceu o argentino Francisco Cerúndolo (N.29) nesta quinta-feira (31) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Paris.

Tsitsipas fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (1/7), 6-4 e 6-2, em duas horas e 21 minutos.

O grego de 26 anos, que ainda tem chances de se classificar para o ATP Finals (10 a 17 de novembro), vai enfrentar por uma vaga na semifinal em Paris o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev (N.3) e o francês Arthur Fils (N.20).