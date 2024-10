Em luta contra o tempo, Espanha busca 'dezenas e dezenas' de desaparecidos em enchentes

A Espanha continua à procura de vítimas das piores enchentes em 50 anos no país. "Dezenas e dezenas" de pessoas continuam desaparecidas na região de Valência, indicou um ministro do governo espanhol. As chuvas causaram a morte de pelo menos 158 pessoas e o número deve aumentar.

As operações de resgate não cessaram durante o dia e contaram com o apoio de mergulhadores, helicópteros e cães farejadores nas áreas afetadas, no leste espanhol. Quase mil soldados participam das buscas por possíveis sobreviventes, além de limpar os destroços deixados pelas chuvas torrenciais.

"É horrível porque você vê como a água bate nas paredes da casa, você sente nos pés. Você não sabe se a sua casa vai desabar ou se você vai perder a vida com o seu marido", conta à RFI Mari Carmen Rodríguez, que se refugiou com o companheiro, Pepe, em um centro de acolhimento de Alquería de Bàsquet, em Valência.