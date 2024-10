Unesco aponta recorde de crianças escolarizadas no mundo

O número de crianças que recebem educação no mundo hoje é maior do que nunca, mas o número de menores fora da escola continua estagnado, de acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira (31) pela Unesco.

A população de jovens escolarizados aumentou em 110 milhões entre 2015 e 2023, para 1,412 bilhão disse a organização das Nações Unidas em seu relatório anual sobre educação no mundo, que foi apresentado em Fortaleza.

"Hoje há mais crianças do que nunca matriculadas e progredindo em sua educação", de acordo com o texto.