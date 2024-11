Planalto diz que Lula está em segurança e mantém viagem ao Rio para G20

O presidente está bem e seguro, estava bem distante do local onde a explosão aconteceu. A viagem dele prevista para esta quinta (20) para o G20 está mantida. Gabinete de Segurança Institucional

Lula viaja para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14), lá ele participa do G20. Encontro entre chefes de Estado acontece no centro da capital fluminense e vai tratar das periferias do Brasil e do Mundo.

Polícia apura explosão e morte em Brasília

Duas explosões foram confirmadas na Praça dos Três Poderes, uma pessoa morreu. A região foi isolada por equipes da Polícia Militar, Polícia Legislativa e Corpo de Bombeiros. O esquadrão antibombas está realizando uma varredura no local.

Uma das bombas foi acionada em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), a outra no entorno da Câmara dos Deputados. As explosões aconteceram no início da noite desta quarta-feira (13). A Praça dos Três Poderes foi isolada.