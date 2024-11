Às vésperas do G20, explosão em Brasília coloca estrangeiros em 'alerta'

A partir de domingo, o Brasil recebe líderes como Xi Jinping (China), Joe Biden (EUA), Olaf Scholz (Alemanha) e Emmanuel Macron (França), cada qual com seus serviços de inteligência e uma operação poucas vezes vistas no país. A cúpula do G20 ocorre no Rio de Janeiro, mas alguns deles passarão por Brasília para reuniões bilaterais com o Brasil.

No caso de Biden, há ainda uma parada em Manaus, no que será a primeira visita de um presidente em exercício dos EUA à Amazônia.

Além dos integrantes do G20, o Brasil ainda fez convites a vários países. Assim, a cúpula contará com 40 países e mais de uma dezena de organismos internacionais, entre eles, o chefe da ONU, António Guterres.

Para garantir a segurança, 20 mil agentes de segurança estarão presentes no Rio de Janeiro,

Segundo uma nota oficial das Forças Armadas, na segunda-feira (11), "os integrantes do Exército Brasileiro e responsáveis por diversas agências incumbidas de conduzir os trabalhos de segurança durante o G20 estiveram reunidos no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)". "O encontro definiu ações a fim de tratar da estrutura de segurança e logística do evento internacional que irá acontecer na capital fluminense", afirmou.