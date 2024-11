Homem que morreu com explosivos no STF circulou hoje dentro do Congresso

O homem teria se movimentado pelo anexo 4 da Câmara, onde está a maioria dos gabinetes dos deputados. A entrada no prédio é liberada para qualquer pessoa. Os visitantes precisam passar por um detector de metal, mas não há revistas.

Duas explosões ocorreram na noite desta quarta em Brasília. Pessoas que estavam saindo do STF relataram ao UOL que o homem teria chegado ao lado da estátua da Justiça com explosivos no corpo e os ativado em frente ao prédio do Supremo.

A segunda explosão aconteceu próxima a Câmara dos Deputados. Em vídeos nas redes sociais, é possível ver um carro explodindo com fogos no estacionamento do anexo 4 da Câmara.

Após as explosões, a sessão na Câmara foi suspensa. Os deputados discutiam o texto que amplia a imunidade tributária para igrejas.

Episódio ocorre quase 2 anos após 8 de Janeiro

Atos antidemocráticos terminaram em confronto e depredação. Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcharam pelo Eixo Monumental e invadiram prédios públicos em Brasília.