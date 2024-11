Autoridades investigam desaparecimento de 17 pessoas no sul do México

As autoridades mexicanas investigam o desaparecimento de 17 pessoas, entre elas cinco menores de idade, no estado de Guerrero (sul), onde, nesta sexta-feira (1º), relatou-se a descoberta de sacos com restos humanos.

Um primeiro grupo de dez pessoas desapareceu no dia 22 de outubro após se deslocar para uma comunidade rural do município de Chilapa com o objetivo de vender mercadorias, segundo relatos de familiares.

Quatro dias depois, as mães dos menores, acompanhadas por vizinhos, saíram em busca dos filhos, mas também sumiram.