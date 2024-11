Como os animais se adaptam ao plástico

"Ficamos surpresos. É muito chocante - por que eles se adaptam assim?", continua ele.

No entanto, há cada vez mais casos documentados de comportamentos semelhantes em outras espécies.

Pássaros foram vistos tecendo pedaços de sacolas plásticas em seus ninhos e usando pedaços coloridos de lixo como decoração para marcar pontos no processo de acasalamento.

Um estudo descobriu que as abelhas usam partes de sacolas plásticas para selar suas colmeias.

As teorias que explicam por que os animais incorporam plástico em seus habitats são diferentes, mas vários pesquisadores sugerem que a enorme abundância de plástico em seus ecossistemas desempenha um papel importante.

Os caranguejos-ermitões também lidam com a redução da disponibilidade de conchas devido ao declínio das populações de moluscos, portanto, "pode ser menos difícil encontrar uma concha artificial do que uma natural", afirmam os autores do estudo sobre esta espécie.