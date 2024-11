Líbano acusa Israel de rejeitar cessar-fogo após bombardeios em Beirute

"O prolongamento, mais uma vez, da agressão do inimigo israelense contra as regiões libanesas (...) e o fato de ter atacado mais uma vez os subúrbios do sul de Beirute com operações destrutivas, constituem indicadores que confirmam a sua rejeição de todos os esforços para conseguir um cessar-fogo", disse Nayib Mikati em comunicado.

Além dos bombardeios em Beirute, a cidade de Baalbek, no leste do Líbano, também foi alvo de ataques, disse a ANI. A cidade abriga antigas ruínas romanas declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

O Hezbollah abriu uma frente com Israel em 8 de outubro de 2023, em apoio ao Hamas, que governa Gaza. Mas o que começou com disparos diários na fronteira transformou-se em uma guerra aberta em 23 de setembro, quando Israel intensificou os seus bombardeios contra posições do movimento libanês. O Exército israelense iniciou ataques terrestres no sul do país uma semana depois.

Pelo menos 1.829 pessoas morreram no Líbano desde a intensificação dos bombardeios, segundo um relatório da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde libanês.

- Plano americano -

O objetivo de Israel é neutralizar o Hezbollah na fronteira e permitir o retorno ao norte do país de 60 mil habitantes deslocados pelo lançamento de foguetes do grupo islamista há mais de um ano.