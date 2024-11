O Ministério da Saúde do Líbano anunciou a morte de 52 pessoas em ataques israelenses, nesta sexta-feira (1º), no leste do país, para os quais Israel não emitiu avisos prévios de evacuação.

O órgão reportou "52 mortos e 72 feridos em um balanço atualizado de ataques do inimigo israelense, hoje, na região de Baalbek". Doze das vítimas morreram no vilarejo de Amhaz, nove em Yunin e outras oito em Bednayel, acrescentou.

