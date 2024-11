Piastri faz a pole para a corrida sprint do GP do Brasil de F1

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) vai largar da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, depois de ter sido o mais rápido na classificação disputada nesta sexta-feira (1º), no autódromo de Interlagos.

Piastri fez o tempo de 1:10.265, à frente de seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, segundo, e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), terceiro.

O tricampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na quarta posição.