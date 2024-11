Trump prevê cargo 'na saúde' para Robert F. Kennedy se vencer eleição

Kennedy tem "algumas opiniões com as quais casualmente estou muito de acordo e estive de acordo por muito tempo", afirmou o magnata, que evitou perguntas sobre se aprova sua retórica sobre as vacinas.

Kennedy, um ex-democrata, se lançou como independente no início da campanha, mas desistiu em agosto para apoiar o bilionário republicano de 78 anos.

Há rumores de que ele é um candidato a um cargo no gabinete, possivelmente como secretário de Saúde e Serviços Humanos.

Durante um comício no Madison Square Garden, em Nova York, na semana passada, Trump insinuou que permitiria que Kennedy "descontrolasse a saúde".

E na noite de quinta-feira, sugeriu à multidão em Nevada que este mandato se estenderia à "saúde das mulheres", enfurecendo ainda mais os democratas, já indignados pelas revogações dos direitos ao aborto lideradas pelos republicanos em mais de 20 estados.

As nomeações do gabinete requerem a confirmação do Senado por uma maioria simples de 51 votos. O vice-presidente pode desempatar, se necessário.