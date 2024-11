Bologna derrota Lecce (1-0), sua segunda vitória consecutiva na Serie A

O Bologna conseguiu emendar duas vitórias consecutivas, pela primeira vez nesta edição da Serie A, ao vencer em casa o Lecce, por 1 a 0, neste sábado (2), pela 11ª rodada do campeonato italiano.

A equipe da Emilia-Romagna, oitava colocada na classificação, derrotou em casa o penúltimo colocado da tabela, embora tenha feito sofrer seus 'tifosi' porque o único gol da partida só veio aos 85 minutos, graças a Riccardo Orsolini.

O resultado confirmou a melhora da equipe, que no meio desta semana havia vencido por 2 a 0 na visita ao Cagliari, o que aumenta a confiança do elenco antes do duelo de terça-feira contra o Monaco pela Liga dos Campeões.