Estudante é presa no Irã após se despir publicamente em sinal de protesto

Publicado primeiramente pelo site estudantil iraniano Amir Kabir, o vídeo foi compartilhado por diversos sites em persa, incluindo o site Dadban, o grupo de defesa dos direitos humanos Hengaw e o portal de notícias Iran Wire.

O vídeo parece ter sido filmado por moradores de um prédio próximo. Outras imagens mostram a jovem sendo jogada dentro de um carro por homens vestidos à paisana.

Segundo o site Amir Kabir, a estudante foi agredida durante a prisão.

A agência de notícias iraniana Fars relatou o incidente e publicou uma foto da estudante com a imagem desfocada.

De acordo com a mesma fonte, a jovem usava roupas "inapropriadas" em sala de aula e se "despiu" após ser advertida pelos agentes de segurança.

A lei islâmica no Irã impõe um rígido código de vestimenta para as mulheres, obrigando-as a usar véu e roupas folgadas que disfarcem as formas do corpo.