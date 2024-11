Harris e Trump começam o último fim de semana de campanha

A ex-senadora, que pretende tornar-se a primeira mulher presidente do país, fará comícios na Geórgia, Carolina do Norte e Michigan para reforçar sua mensagem de que Trump é uma ameaça à democracia americana.

Harris pede aos eleitores que "virem a página" de Trump, a quem descreve como autoritário.

"Ele é alguém cada vez mais instável, obcecado pela vingança, consumido pelo ressentimento, e à procura de um poder desenfreado", disse a seus apoiadores em Little Chute, Wisconsin.

O magnata quer recuperar as chaves da Casa Branca. Se conseguir, será o primeiro presidente com uma condenação criminal e quatro denúncias.

O republicano de 78 anos pretende defender o setor industrial do país, se necessário com guerras comerciais agressivas e tarifas de até 200%. Esta mensagem será repetida neste fim de semana na Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia e Geórgia.

Trump endureceu sua retórica ao extremo para mobilizar suas bases, especialmente em relação à imigração.