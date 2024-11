Le Havre vence Montpellier (1-0) em duelo de lanternas da Ligue 1

O Le Havre somou três pontos importantes com uma vitória sobre o Montpellier (1-0) neste domingo (3), no duelo entre os dois últimos colocados da Ligue 1 francesa, que neste fim de semana vive a sua décima rodada.

Além disso, as vitórias do Auxerre (10º) sobre o Rennes (4-0) e do Toulouse (12º) sobre o Reims (1-0) confirmaram que as equipes que começaram o dia na zona inferior da tabela do campeonato francês não estão dispostas a se entregar tão cedo.

O Angers (15º) havia vencido na visita ao Monaco (1-0) na sexta-feira e o Saint-Étienne (16º) derrotou o Strasbourg (2-0) no sábado, o que faz com que esta oitava derrota em dez jogos deixe o Montpellier mais afundado na classificação.